نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “المسند” يتوقع انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 5 درجات نتيجة مشاريع التشجير
22/03/2019   11:26 ص

بالفيديو.. “المسند” يتوقع انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 5 درجات نتيجة مشاريع التشجير

+ = -
872

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم عبدالله المسند، أن تنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 5 درجات مئوية بالرياض؛ نتيجة مشاريع التشجير.

وأوضح المسند خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المواقع التي سيتم تشجيرها ستكون درجات الحرارة فيها أقل بعشر درجات عن المواقع الأخرى التي لا يوجد بها أشجار.

وأشار إلى أن مشروع النهر الجاري، والذي يقوم على فكرة معالجة مياه الصرف الصحي سيكون بنكاً مفتوحاً لاستثمار تلك المياه في إمكانية زراعة الرياض والمحافظات المجاورة.وفق”أخبار 24″.

ولفت إلى أن سور الرياض الأخضر والذي يمتد لنحو كيلو سيساهم في فلترة الهواء وخفض درجات الحرارة.

بالفيديو.. “المسند” يتوقع انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 5 درجات نتيجة مشاريع التشجير

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885033975.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.