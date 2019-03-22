بالفيديو.. “المسند” يتوقع انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 5 درجات نتيجة مشاريع التشجير

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم عبدالله المسند، أن تنخفض درجات الحرارة من 2 إلى 5 درجات مئوية بالرياض؛ نتيجة مشاريع التشجير.
وأوضح المسند خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المواقع التي سيتم تشجيرها ستكون درجات الحرارة فيها أقل بعشر درجات عن المواقع الأخرى التي لا يوجد بها أشجار.
وأشار إلى أن مشروع النهر الجاري، والذي يقوم على فكرة معالجة مياه الصرف الصحي سيكون بنكاً مفتوحاً لاستثمار تلك المياه في إمكانية زراعة الرياض والمحافظات المجاورة.وفق”أخبار 24″.
ولفت إلى أن سور الرياض الأخضر والذي يمتد لنحو كيلو سيساهم في فلترة الهواء وخفض درجات الحرارة.
أ.د. عبدالله المسند – أستاذ المناخ بجامعة القصيم:#مشاريع_الرياض_الكبرى ربما تخفض درجة حرارة المدينة من 2 إلى 5 درجات مئوية @ALMISNID#برنامج_ياهلا #خليجيةpic.twitter.com/BM9dL46M0Y
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 21, 2019