“هيئة الطيران”: هكذا يجب أن تتعامل مع أطفال “متلازمة داون” قبل السفر جواً

قدمت الهيئة العامة للطيران عدداً من النصائح الضرورية والمفيدة لذوي الأطفال المصابين بمتلازمة “داون”، وذلك في حال الرغبة في السفر معهم على متن الرحلات الجوية، حيث يتطلب الأمر ترتيبات خاصة بهم.
وأوضحت الهيئة أن الأطفال من ذوي متلازمة داون يحتاجون إلى إعداد جسدي ونفسي؛ لكي تكون رحلة السفر سلسة؛ حيث إن السفر مع الأطفال هو دائماً تجربة مشوقة لهم ومتعبة على الأهل، لذا يجب على الأم أخذ احتياطات إضافية للتخفيف من الصعوبات المتوقع حدوثها عند السفر مع الأطفال.
ومن تلك الاحتياطات تحضير الطفل وتشويقه للرحلة، من خلال توضيح ما ينتظره من متعة وتسلية لينتظر حدوثها بشغف، وتخصيص حقيبة صغيرة لأدوية العوارض الصحية المفاجئة التي قد تحدث مع الطفل، وكذلك أدوية وكريمات ضد لسعات الحشرات.وفق “أخبار 24”.
وأضافت الهيئة أنه في حال كان الأطفال غير قادرين على استيعاب الرحلة وما ينتظرهم من متعة يفضل اللجوء إلى أخذ حمام دافئ قبل الرحلة لكي ينام خلالها، وتحميل اللعبة المفضلة للطفل أثناء السفر لتلهيه عن القيام بأي تصرفات مزعجة.
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الأمنية للطفل، كوضع سوار في يده عليها أرقام للتواصل مع الأهل في حال ضياع الطفل أثناء السفر، والتأكد من نظافة الطفل ومن دخول دورة المياه، وحمل جميع مستلزماته الخاصة لاستعمالها أثناء السفر في حال الاحتياج.
نصائح للتعامل مع أطفال #متلازمة_داون قبل السفر.#اليوم_العالمي_لمتلازمة_داونpic.twitter.com/bS8BGoafnP
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) March 21, 2019