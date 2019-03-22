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اخبار رياضية > “السويلم”: أندية سعودية حاولت تخريب “صفقة موسى”.. وهذا ما فعلناه للتمويه عليها (فيديو)
22/03/2019   11:24 ص

“السويلم”: أندية سعودية حاولت تخريب “صفقة موسى”.. وهذا ما فعلناه للتمويه عليها (فيديو)

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كشف رئيس نادي النصر سعود السويلم، عن كواليس تعاقد فريقه مع اللاعب النيجيري أحمد موسى بداية الموسم الحالي، لافتاً إلى أن هناك بعض الأندية السعودية حاولت تخريب الصفقة بالمزايدة على اللاعب، غير أن النادي استطاع التغطية على الصفقة حتى تكللت بالنجاح.

وقال السويلم، خلال حديثه لبرنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن صفقة أحمد موسى كانت الأصعب خلال الموسم الحالي؛ فاللاعب كان يلعب في الدوري الإنجليزي ومطلوباً من أندية أوروبية، بالإضافة إلى أنه لاعب دولي في نيجيريا، وشارك في كأس العالم.

وأضاف أن النادي واجه منافسة من أندية صينية للحصول على خدمات اللاعب، وهي منافسة غير معتادة للأندية السعودية، التي كانت تنافس في السابق أندية صغيرة من أمريكا الجنوبية وشرق أوروبا.

وأشار السويلم إلى أن أحمد موسى فضّل الانتقال إلى النصر، رغم العرض الصيني الأعلى؛ لأنه يعرف الدوري السعودي أكثر، وأدرك جيداً مسار تطور الكرة السعودية، مبيناً أن عملية التفاوض معه، ومع نادي ليستر سيتي جرت باحترافية عالية. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن نادي النصر خلال فترة تفاوضه مع موسى، كان يرسل خطابات لأندية معروفة للتفاوض مع لاعبين معروفين كتمويه؛ للتغطية على التفاوض مع اللاعب النيجيري عبر إصدار أخبار غير صحيحة، وذلك بعدما شهدت مراحل التفاوض معه محاولات تخريب متعمدة من أندية سعودية.

 

“السويلم”: أندية سعودية حاولت تخريب “صفقة موسى”.. وهذا ما فعلناه للتمويه عليها (فيديو)

اخبار رياضية
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