بالصور.. محافظ الدلم يدشن أسبوع البيئة تحت شعار “نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا” بمنتزه وثيلان الوطني

على شرف محافظ الدلم تم اليوم تدشين أسبوع البيئه تحت شعار(نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا) بمنتزه وثيلان الوطني وبمشاركة الدوائر الحكومية والمجلس البلدي والمهتمين بالبيئة من المؤسسات والجمعيات والروابط الخضراء والأفراد وتخلل الحفل الخطابي كلمه للمهندس مسعود سالم القريني أكد فيها على ضرورة تظافر الجهود للمحافظه على البيئه بما يتوافق مع رؤية المملكه 2030 وتلاها كلمه لسعادة المحافظ ثامر بن عبدالله الشتوي وبعدها تم تكريم الجهات المشاركه.
وتكريم سعادة المحافظ من قبل مدير مكتب الوزاره ،وبعدها تم تدشين فعالية التشجير بمشاركة المحافظ والجهات المشاركه :
محافظ الدلم
شرطة محافظة الدلم
مرور محافظة الدلم
شعبة الدوريات بمحافظة الدلم
فرع المياه بمحافظة الدلم
المعهد العلمي بمحافظة
بلديةمحافظة الدلم
مكتب تعليم الدلم
المجلس البلدي بمحافظة الدلم
مستشفى سلمان بن محمد بالدلم
الشؤون الاجتماعية بمحافظة
مكتب الاوقاف بمحافظة الدلم
الهلال الأحمر
رابطة الدلم الخضراء
جميعية غوث
لجنة التنمية بمحافظة الدلم