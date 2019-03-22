خمسون أجنبياً من متقاعدي “أرامكو” يعودون لزيارة جدة التاريخية

زار خمسون أجنبياً من أمريكا وأوروبا من متقاعدي شركة “أرامكو” اليوم الخميس منطقة جدة التاريخية، وأبنيتها العريقة ومتاحفها وآثارها، ومحالها التجارية والمواقع التي لا تزال تحتفظ بهويتها وقيمتها التاريخية.
وشاهد الزوار صوراً متنوعة، ومقتنيات ومعروضات قديمة تحكي مسيرة جدة عبر العصور، فيما قدم مسؤولو أمانة جدة للضيوف شرحاً عن أهمية المدينة ومكانتها كبوابة للحرمين الشريفين، ومهد لحضارات إنسانية عريقة عبر تاريخها البعيد الممتد لأكثر من 3 آلاف عام.
واطلع الوفد على “بيت نصيف” وما يحتويه من معلومات وصور تاريخية عن عروس البحر الأحمر، وتجولوا في أروقة البيت الذي أنشئ قبل 150 عاماً، وشهدوا عرضاً مرئياً عن جدة ومسيرتها التاريخية، وتراثها العمراني، ونسبتها إلى أم البشرية حواء، ومسار الحج في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.حسب “أخبار 24”.
وتجول الزائرون في عين فرج يسر وبيت المتبولي والمسجد الشافعي الذي يعود لأكثر من 1400 عام، وكذلك المعمار الأموي والمملوكي والعثماني، والمباني القديمة والرواشين (النوافذ التراثية) والبوابات وأسوار جدة التاريخية.