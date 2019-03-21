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أخبار محلية > استخدام تقنية جديدة لاختبار البصمة الوراثية في “سباق الهجن”
21/03/2019   11:18 م

استخدام تقنية جديدة لاختبار البصمة الوراثية في “سباق الهجن”

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نجح فريق من الخبراء المختصين بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تطوير تنقية اختبار البصة الوراثية الذي يستخدم في إثبات أبوة الإبل، وذلك بطلب من نادي الإبل، وجرى تطبيقها وفق المعايير المعتمدة من الجمعية الدولية لعلم الوراثة.

وأوضح المشرف على بحوث الأحياء والبيئة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز المالك، أن فريق الخبراء المختصين بالمدينة، تولى فحص الإبل المشاركة في جائزة الملك عبدالعزيز لسباق الهجن، للتأكد من خلوها من المواد المنشطة والمحظورة، وتسليم النتائج للجنة خلال 72 ساعة.

يُذكر أن المدينة وفي إطار أنشطتها البحثية والعملية البيئية والحيوية، سبق وأن أنجزت الخريطة الوراثية لجينوم الجمل العربي، وهو الإنجاز الذي وجد صدى واسعاً في الأوساط العلمية على مستوى العالم.وفق “أخبار 24”.

استخدام تقنية جديدة لاختبار البصمة الوراثية في “سباق الهجن”

أخبار محلية
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