سلّم وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عدداً من الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مشروع إسكان حائل، وذلك خلال جولة معاليه التفقدية لمشروع وزارة الإسكان في المنطقة، التي وقف خلالها على عمليات التسليم في المشروع واطلع على نسب الإنجاز.
وشدّد الوزير خلال جولته التفقدية على تسليم جميع الوحدات السكنية في المشروع للمستفيدين، والالتزام باستكمال تنفيذ مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة لها، مؤكداً على استمرارية التسليم في هذا المشروع، وتحقيق رغبات المواطنين في التملك وفق الحلول والخيارات التي يقدمها برنامج “سكني”.
ويقع مشروع إسكان حائل في الجزء الشرقي من المدينة المحاذي لطريق الملك عبدالله، على مساحة إجمالية تقدر بـ 2,499,160 متر مربع، إذ يوفر 1040 وحدة من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 371 ألف ريال، وبأقساط تبدأ من 1238 ريال شهرياً.
ويحوي المشروع العديد من المواقع المخططة للجهات الحكومية تشمل المدارس، والمراكز الصحية، إضافة إلى الحدائق العامة وملاعب للأطفال ومرافق تجارية، والمسطحات الخضراء، ليكون مشروعاً سكنياً متكاملاً يوفر لسكانه جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، ويتميز بتكامل للبنى التحتية من شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف الأمطار، والمرافق العامة.
وفق “أخبار 24”.