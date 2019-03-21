بعد وفاة ابنها في المملكة.. عائلة هندية تتسلم تابوتاً به جـثة امرأة مجهولة

صُدمت عائلة شاب هندي توفي في المملكة إثر نوبة قلبية، عندما فتحت التابوت الذي وصل عن طريق شركة الشحن وتسلمته رسمياً من السلطات الهندية، إذ وجدت داخله جـثة امرأة مجهولة.
وكانت أسرة الهندي “رفيق”، 28 عاماً، والذي توفي في فبراير الماضي، قد تسلمت جثته بعد وصولها من المملكة، وعند دفنها فوجئوا بوقوع الخطأ، فأبلغوا الشرطة، التي تواصلت مع الجهات المعنية ليكتشفوا أن الجـثة لامرأة سريلانكية، وأن الخطأ حدث أثناء الشحن.
وبالتواصل مع سلطات المطار في سريلانكا، تم معرفة مستلم جـثة رفيق هناك، حيث ستُعاد جثته إلى الهند، وستُرسل جـثة المرأة وتدعى “بيندارا مانيكي”، إلى ذويها في سريلانكا، لتصحيح الأوضاع.وفق “أخبار 24”.