أمير الرياض يزور الخرج ويلتقي بأبناء شهداء الواجب يحثهم بالتسلح بالعلم والإيمان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أثناء زيارته لمحافظة الخرج في بهو برج الخرج عددا من أبناء شهداء الواجب وبرفقتهم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي .
وأثنى سموه على المتابعة والاهتمام التي يحظى بها أبناء وأسر شهداء الواجب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ناقلاً شكره لهم وداعيا لأبائهم الأبطال أن يتقبل الله آباءهم من الشهداء.
وحث سموه جميع الأبناء بالجد والاجتهاد مذكرهم بالتسلح بالعلم والإيمان ومواصلة العلم والتعلم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله-.
وقدمت مدير مكتب وفاء بتعليم الخرج فاطمة الصويغ، شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه الدائم والمتواصل للمحافظة وأهلها وحرصه على أبناء شهداء الواجب والسلام عليهم في جميع زياراته للمحافظة ومتابعته لكل ماهو جديد لهم .