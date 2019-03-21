تستهدف 20% من وظائف القطاع.. “العمل” تُعلن عن مبادرة لتوطين مهنة الصيدلة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الخميس)، عن مبادرة توطين مهنة الصيدلة، والهادفة إلى رفع مشاركة الصيادلة السعوديين في المهنة، عبر احتساب نسبة توطين مستهدفة.
وتستهدف الوزارة توطين 20% من وظائف الصيدلة في المنشآت التي يزيد فيها عدد الصيادلة غير السعوديين عن خمسة موظفين.
وأكدت الوزارة أنها ستحفّز المنشآت المتجاوبة مع المبادرة التي ستخدم الصيادلة السعوديين الباحثين عن العمل والخريجين الجدد بإيجاد وظائف لهم لدى وكلاء الأدوية وموزعيها، وشركات الأدوية ومصانعها، والمكاتب العلمية، والصيدليات.وفق “أخبار 24”.