أعلنت الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للإبل عن تأسيس المنظمة، واعتماد مدينة الرياض مقر لها، وتزكية فهد بن فلاح بن حثلين رئيسا للمنظمة، جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للإبل، التي عقدت اليوم الخميس في الرياض، بحضور الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن و96 ممثلا من كافة دول العالم.
وبدأت الجمعية العمومية بكلمة لفهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل أكد خلالها آراء أعضاء الجمعية ستؤسس لاستشراف المستقبل وتفعيل الأهداف الرئيسة للمنظمة وابراز أصالة موروث الإبل إلى الصعيد الدولي.
وبيّن ابن حثلين أهمية ومكانة الإبل لدى الجميع خاصة في ظل الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والدعم الكبير والتشجيع لاحتضان المملكة العربية السعودية للمنظمة الدولية للإبل.
وأوضح أن الاجتماع التأسيسي يعول عليه وضع الخطط الاستشرافية لصناعة أفكار ملهمة ورائدة لمستقبل المنظمة ولتحقيق أهداف المنظمة مع التركيز على تأسيس خطة استراتيجية للإبل وأنشطتها على المستوى الدولي لعدة سنوات ووضع المعايير والشروط الفنية للفرق المشاركة في المسابقات الدولية للإبل وإصدار الرخص اللازمة لممارسة جميع أنشطة الإبل على المستوى الدولي.
استعرض بعدها الدكتور مبارك السويلم رئيس اللجنة التحضيرية للجمعية ـ محضر تأسيس المنظمة ومن ثم اعتماد النظام الأساسي والشعار وإطلاق الموقع الالكتروني ليتم الإعلان عن مجلس إدارة المنظمة برئاسة فهد بن حثلين وكل من اشكات بيكيف النائب الأول، وسعد العثمان النائب لأفريقيا، ديفيد موناكو النائب لأوروبا، وجيلبارداش النائب لشرق اسيا، وخليفة العبود النائب لجنوب شرق اسيا ، واورنالدو دانيل النائب أمريكا الجنوبية، وروسيل وديفدسون النائب لأمريكا الشمالية، وفرقان أحمد النائب لشرق اسيا.
وشهدت الجمعية الإعلان عن ميثاق الرياض (أول ميثاق دولي للإبل) والذي يتضمن أهمية الإبل في تاريخ المجتمع الدولي، ولإرتباطها بالتراث والثقافة في دول العالم، ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها فإن جهود المنظمة الدولية للإبل ستعمل على تحقيق 14 بند من بنود الميثاق التي تم الاتفاق عليها.
وفق “أخبار 24”.