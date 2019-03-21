إنشاء 1500 مبنى لرياض الأطفال والحضانات بحلول 2020

كشفت شركة “تطوير” للمباني، التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن استراتيجية لها لبناء 1500 روضة أطفال بحلول العام 2020.
يأتي ذلك وفقاً لخطط وزارة التعليم الاستراتيجية للتوسّع في بناء مدارس الطفولة المبكرة، والرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة التي تسعى إلى رفع جودة المخرجات التعليمية، واستجابةً لمبادرة التحول الوطني برفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال إلى 30 في المئة خلال هذه الفترة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، إن شراكة “تطوير للمباني” مع وزارة التعليم وضعت على رأس أولوياتها تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تتوافق مع المعايير العالمية لرياض الأطفال، وتتواءم كذلك مع معايير التعلم المبكر النمائية لرياض الأطفال من عمر 3 إلى 6 سنوات. وفق “أخبار 24”.
وأشار الحماد إلى أن الشركة أجرت استطلاعاً لآراء الأسر في مختلف مناطق المملكة حول الرسوم المدرسية المترتبة على الالتحاق برياض الأطفال، وعملت 1200 مقابلة في هذا السياق لقياس مدى استعداد أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم.
وكانت شركة “تطوير للمباني” طرحت مشاريع على مشغلين معتمدين وفق نموذج المطوِّر لرياض الأطفال، وهي مجموعة أراضٍ يتم طرحها لمطورين معتمدين من (الهيئة السعودية للمقاولين) بهدف بنائها وفق تصميم مخصص لرياض الأطفال ولكامل المراحل التعليمية.
وأوضح الحماد أن الشركة اعتمدت 12 نموذجاً تصميمياً جديداً لمباني رياض الأطفال المستقلة أو روضة أطفال الملحق بها حضانة، وكذلك العمل على ترميم وإعادة تأهيل رياض أطفال بمدارس قائمة، بينما تم تنفيذ عدد 37 روضة أطفال ملحقة بمدارس قائمة.