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أخبار محلية > “صحة جدة”: لا إغلاق لغرف العمليات بمستشفى الملك فهد.. وما نُشر حول ذلك غير صحيح
21/03/2019   5:18 م

“صحة جدة”: لا إغلاق لغرف العمليات بمستشفى الملك فهد.. وما نُشر حول ذلك غير صحيح

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نفت “صحة جدة” إغلاق عدد من غرف العمليات بمستشفى الملك فهد بجدة، مبينة أن العمل يسير بصورة اعتيادية في غرف العمليات بالمستشفى.

وقالت “صحة جدة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” تعليقاً على ما ورد في إحدى الصحف المحلية: “الصحة في جدة تنفي ما نشر بإحدى الصحف عن إغلاق غرف العمليات، وتوضح أن العمل يجري بشكل اعتيادي بغرف العمليات، وأنها تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة”.

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر أن عدداً من غرف العمليات بمستشفى الملك فهد العام بجدة أغلقت أبوابها تماماً، بسبب نقص أطباء التخدير، ما أثر على جدول مواعيد العمليات الجراحية. وفق “أخبار 24”.

ونقلت الصحيفة عن مرضى أنه تم إلغاء إجراء عملياتهم الجراحية، وأن المستشفى خيرهم بين الانتظار لحين إشعار آخر، أو الذهاب لإجراء العمليات في مستشفيات أخرى.

“صحة جدة”: لا إغلاق لغرف العمليات بمستشفى الملك فهد.. وما نُشر حول ذلك غير صحيح

أخبار محلية
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