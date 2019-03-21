الأحد القادم.. فتح باب القبول والتسجيل على رتبة “جندي” بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة (جندي) بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية.
ودعت الراغبين في التقديم للتسجيل عبر بوابة “أبشر – توظيف”، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 17 / 7 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً، إلى يوم الخميس الموافق 21/7/1440هـ الساعة 10 صباحاً.
واشترطت الوكالة على المتقدمين توافر الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون مستبعدا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
– ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.
– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية وكافة مراحل القبول التي تحددها الكلية.
– ألا يكون متزوجا من غير سعودية.
– ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.