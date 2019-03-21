العابد ومهدان يدرسان قرار السفر

استعاد نواف العابد والجهاز الطبي لفريق الهلال الأول لكرة القدم فكرة سفر لاعب الوسط إلى أوروبا، للخضوع إلى فحوصات طبية جديدة، حسبما كشفت مصادر خاصة بـ “الرياضية”.
وذكرت المصادر أن تفكير اللاعب والجهاز في سفره يرتبط بعودة الآلام إلى منطقة أسفل البطن، التي أصيب فيها مرتين آخرهما في فبراير الماضي.
في السياق ذاته، خلُص الجزائري أعمر مهدان، رئيس الجهاز الطبي، إلى أن عودة العابد، مستقبلاً، إلى التدريبات ينبغي أن تتسم بالحذر والتدرج، لتجنب تحول الحالة، التي وصفها مصدر خاص بـ “المعقدة”، إلى مزمنة.
ووفقاً للمصادر، لم يتخذ الجهاز قراراً نهائياً، بعد، في فكرة السفر، وبالتالي لم يحدد الوجهة، لكنها أوروبية، علماً أنه ينتظر إجراء بعض الكشوفات على اللاعب داخل النادي.
وفي حال سفره، سيضع الفرنسي جان مارسيل، المستشار الطبي للهلال، برنامج رحلته.