إدارة النصر ترفض اتهامات المغاربة بشأن إصابة امرابط

ينتظر أن تصدر إدارة النصر اليوم بياناً ترد من خلاله على حديث رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المغربي عبدالرزاق هيفتي، والذي ذكر في حديث تلفزيوني أول أمس الأول أن الدولي نور الدين امرابط مصاب منذ قرابة التسعة أيام، وأنه شارك مع فريقه النصر في المباراة وهو متحامل على إصابته.
وتدور الكثير من الشكوك حول مقدرة امرابط على اللحاق بمواجهة منتخب ليوث الأطلسي أمام الارجنتين الثلاثاء المقبل، بعد أن أصيب في مواجهة النصر أمام الوحدة، وقرر على إثرها البرتغالي فيتوريا سحبه من المباراة وتعويضه بيحيى الشهري.
وكان الفريق الأول لكرة القدم قد عاد مساء أمس للتدريبات بمشاركة كافة عناصره، باستثناء الثنائي نور الدين امرابط وأحمد موسى اللذين يشاركان مع منتخبات بلادهما في أيام الفيفا، وشهدت تدريبات الأمس مشاركة البرازيلي مايكون في المناورة التي فرضها الجهاز الفني، ما يؤكد جاهزيته لمواجهة الديربي أمام الهلال، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني محمد السهلاوي الفرصة من جديد للدخول في المناورات التدريبية مرة أخرى، بعد أن لمس فيتوريا حماس اللاعب في العودة من جديد والانضباط الجيد في التدريبات وتحفيزه للاعبين الشباب المنضمين حديثا للفريق، وبحسب المصادر فإن السهلاوي سيكون من ضمن قائمة الفريق التي ستواجه الزوراء العراقي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا والمقررة في الثامن من أبريل المقبل. وفق “اليوم”.
وكانت جماهير النصر قد دعمت السهلاوي في اليومين الماضيين بعد وصول هاشتاق «نثق بالسهلاوي» أمس إلى الترند الأعلى في السعودية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، في مسعى منها لرفع الروح المعنوية للاعب الذي كان قريباً من مغادرة النصر الشهر الماضي.