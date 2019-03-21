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اخبار رياضية > “إدرلان سانتوس”: سعيد جداً في “الأهلي” ونخطط للفوز بلقب دوري أبطال “آسيا”
21/03/2019   1:18 م

“إدرلان سانتوس”: سعيد جداً في “الأهلي” ونخطط للفوز بلقب دوري أبطال “آسيا”

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قال المدافع البرازيلي ادرلان سانتوس، اللاعب الذي انضم لصفوف الأهلي في الانتقال الشتوي المنصرم إنه يعيش لحظات جيدة في النادي السعودي وإنه نال ثقة مشجعي النادي في هذا التحدي الجديد.

وقال المدافع في تصريحات نقلتها صحيفة “bahianoticias” البرازيلية إنه يأمل في صنع التاريخ مع ناديه السعودي الحالي، موضحاً أن هدفهم حالياً هو اختتام الدوري في مركز متقدم إضافة للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وتابع حديثه عن شعوره الحالي بالتواجد مع الأهلي حيث قال :” أنا سعيد جداً بكل ما حدث لي منذ وصولي إلى البلاد والأهلي.. سأستمر في العمل بجد لإنهاء الموسم بشكل جيد حيث نأمل في تحقيق الألقاب والإنجازات إذ يعد هذا هو هدفي في الفترة القادمة مع الفريق”.وفق سبق.

“إدرلان سانتوس”: سعيد جداً في “الأهلي” ونخطط للفوز بلقب دوري أبطال “آسيا”

اخبار رياضية
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