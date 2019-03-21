“بن زنان” يوجه رسالة لجماهير النصر قبل مواجهة الهلال

وجه عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، رسالة لجماهير النادي قبل المواجهات القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب “بن زنان” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ”القادم أهم يا رجال، سواء إدارة أو مدرب أو لاعبين أو جماهير، النصر بحاجة لتوفيق الله ثم حاجة جماهيره الجولات المتبقية هي جولات الجمهور”.
وأضاف قائلاً: “ادعموا بالحضور والتشجيع، رتبوا أوقاتكم وظروفكم للحضور والدعم حديث الماضي لايهم القادم أهم يارجال”. وفق “المرصد”.
ويواجه النصر غريمه الهلال يوم الجمعة 29 مارس 2019، الموافق 22 رجب 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.