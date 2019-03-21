النصر يخفض مطالبات ميها إلى مليون

حكمت غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوجوب دفع نادي النصر مبلغ 965 ألف يورو للاعب الألباني ميها.
وكان الألباني، الذي وقع عقداً للدفاع عن ألوان النادي العاصمي موسم 2017، لكنه لم يتمه لأسباب غير واضحة بين الطرفين، قد رفع شكوى ضد النادي يطالب بخمسة ملايين يورو كامل العقد، إلا أن إدارة النادي الأصفر نجحت في نقض عريضة مطالباته، وتخفيض المبلغ إلى 965 ألفاً فقط، محتجة بأن اللاعب نقل معلومات غير حقيقية تتلخص في أنه مرتبط بنادي كونيا سبورت، بينما قال لمسؤولي النادي السعودي إنه لاعب حر. وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم نسخة من قرار “فيفا” الصادر في شهر فبراير الماضي، ووفق الإجراءات المتبعة في غرفة فض المنازعات، يبلغ الطرفان بالقرار، ومن يريد الاستئناف منهما يطلب الحيثيات في مدة لا تقل عن عشرة أيام من صدوره، وإذا ما تجاوز أحدهما فترة الأيام العشرة دون طلب، فلا يحق له الاستئناف ويصبح ملزماً بالتنفيذ. وفي سياق متصل، تكون الخطوة التالية في القضية، مخاطبة اللاعب للنادي للتنفيذ، وإذا لم يستجب خلال شهر، تتحول المخاطبات بين إدارة النادي ولجنة فض المنازعات، وتبدأ سلسلة من الإجراءات تستمر أكثر من عام.حسب “الرياضية”.