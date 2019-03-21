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أخبار محلية > “هيئة المنافسة” توافق على إتمام عملية الاندماج بين بنك “ساب” و”البنك الأول”
21/03/2019   1:15 م

“هيئة المنافسة” توافق على إتمام عملية الاندماج بين بنك “ساب” و”البنك الأول”

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أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء قراراً بعدم الممانعة في إتمام عملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني “ساب” والبنك الأول.

جاء ذلك خلال الجلسة السابعة والخمسين للمجلس، التي انعقدت أمس برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة.

يذكر أن “بنك ساب” و”البنك الأول” كانا قد وقعا في أكتوبر الماضي من 2018 اتفاقية اندماج ملزمة، يتم عن طريقها دمج البنك الأول مع بنك ساب ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى بنك ساب، حيث يستمر ساب في الوجود، أما البنك الأول فسينقضي وستلغى جميع أسهمه، ويقوم بنك ساب بإصدار أسهم جديدة لمساهمي البنك الأول. وفق “أخبار 24”.

“هيئة المنافسة” توافق على إتمام عملية الاندماج بين بنك “ساب” و”البنك الأول”

أخبار محلية
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