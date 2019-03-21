أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن الحد الأعلى من الأجر المستحق للدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، 10 آلاف ريال، وأن الحد الأدنى 4 آلاف ريال.
وأبان أن البرنامج يتحمل نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص لمدة 36 شهراً، وذلك لتحفيز هذه المنشآت على التوطين، ورفع إسهام المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
وأوضح أن البرنامج يركز على 4 جوانب، تشمل دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف أن البرنامج يستهدف الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوما، كما يشمل حديثي التخرج.
وفق “أخبار 24”.