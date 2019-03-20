بالصور.. في يومه الثاني معرض استراتيجيات التدريس الحديث بالخرج يجذب زواره

شهد معرض استراتيجيات التدريس الحديثة في التعليم الأهلي بتعليم الخرج والمقام في الحديثي مول في يومه الثاني (الأربعاء ١٣ رجب الجاري) توافد الزوار للاستفادة من العروض التي تقدمها المدارس الأهلية والمعاهد التدريبية بمحافظة الخرج والاطلاع على الخبرات الميدانية في الاستراتيجيات الحديثة .
وشرف المعرض المستشار بوزارة التعليم الدكتور محمد التميم وكذلك مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ عبد الله الزايدي .
ومع توافد الكثير من الذين يحرصون للإستفادة من خبرات المدارس الأهلية في استراتيجيات التدريس الحديث وكذلك مايقدم للمستفيدين والزوار من عروض وهدايا قيمة فقد أثبت المعرض نجاحه ووصوله لما يسعى له .
وامتلأت أجنحة العارضين بإنجازاتهم في مجال التعليم والتدريب وماقدموه للمحافظة من الإنجازات والمشاريع الإبداعية التي تم تطبيقها لتغيير نمطية التدريس من التقليدي إلى التفاعلي، ومساعدة الطلاب على التفكير وحل المشكلات والتفاعلات داخل الفصل وخارجه .
وذكر مدير تعليم الأهلي بتعليم الخرج الأستاذ فهد الداعج أن المعرض يهدف إلى عرض واطلاع أهالي المحافظة والتربويين، على الاستراتيجيات تم تطبيقها في الميدان التعليمي، وتوسيع دائرة أفق التدريس، وتغيير استراتيجيات التعليم في المدارس والتي تخوض في تطبيقها المدارس الأهلية بالمحافظة .
وأبدى الداعج سعادته لما لمسه من نجاح للمعرض حتى يومه الثاني من رضى الزوار وكثافتهم في الحضور في جنابات الأركان ومطالبتهم بتكراره في الأعوام القادمة .