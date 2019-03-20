حمدالله يطارد العالمية ويتصدر .. متجاوزاً ميسي وأجويرو ومبابي !

لم يتوقف مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله عن تحطيم الأرقام القياسية في الدوري السعودي فحسب، بل تجاوز ذلك وصولاً للعالمية، حيث أصبح هداف العالم في 2019 ، حسب موقع “سوفا سكور” وهو أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في هذا العام حتى الآن.
ووصل حمدالله بعد رباعيته في الوحدة الى الهدف رقم 21 في 2019 خلال 12 مباراة، متجاوزاً الاسطورة الارجنتينية ونجم برشلونة ليونيل ميسي الذي سجل 18 هدف هذا العام في 17 مباراة، ويأتي في المركز الثالث مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بـ15 هدف من 16 مباراة، ثم لاعب باريس سان جيرمان كليان مبابي بـ14 هدف في 15 مباراة، وبعدهم مهاجم اشبيلية وسام بن يدر بـ14 هدف في 19 مباراة.حسب “أخبار 24”.
ويعتبر حمدالله من أفضل المهاجمين في الدوري السعودي تسجيلاً وصناعة للفرص، وقد منعته ظروفه العائلية من التواجد مع المنتخب المغربي في المباراتين القادمتين، والتي ستكون إحداها أمام الارجنتين بقيادة ميسي في المغرب.