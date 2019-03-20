رئيس أرامكو: إنشاء معمل غاز “الجافورة” في الأحساء العام المقبل.. وسينتج 3 مليارات قدم³

قال رئيس أرامكو السعودية، وكبير الإداريين التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن العام القادم ستقوم الشركة بالبدء في إنشاء معمل غاز “الجافورة” لإنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي في الأحساء.
وأوضح في كلمة له بمنتدى الأحساء للاستثمار 2019 في نسخته الخامسة بعنوان “الأحساء طاقة استثمارية “الذي تنظمه غرفة الأحساء بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن معمل غاز “الجافورة” سيكون له تأثير إيجابي على بيئة الأعمال في الأحساء، وسيترجم إلى نمو اقتصادي في المنطقة.
وأضاف الناصر، أنه تم البدء كذلك في إنشاء أحدث مركز تدريب للنساء على السياقة في مجمع المبرز التابع لأرامكو السعودية وأنه من المتوقع أن يقوم بتدريب عدة آلاف من السيدات سنويًا، منوهًا بما تذخر به الأحساء من موارد نفط وغاز لا نظير لها في العالم. وفق “أخبار 24”.