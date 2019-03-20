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اخبار رياضية > “العين” يفوز علي #الشعلة بهدفين مقابل هدف
20/03/2019   7:19 م

“العين” يفوز علي #الشعلة بهدفين مقابل هدف

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انتهي لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالخرج نادي الشعلة مع نظيره نادي العين علي ملعب النادي بالخرج بفوز العين بهدفين مقابل هدف للشعلة وذلك ضمن مواجهات دوري الأمير محمد بن سلمان.

 

“العين” يفوز علي #الشعلة بهدفين مقابل هدف

اخبار رياضية
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