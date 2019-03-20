شاهد رد “الوليد بن طلال” على اتهامه بتصوير المحتاجين

نفى الأمير الوليد بن طلال أنه يتعمد توثيق وتصوير أصحاب الحاجة الذين يأتون إليه يسألون الحاجة والمساعدة، مشددا على رفض تصويرهم تماما.
جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الإعلامي عبدالله المديفر أثناء استضافته في برنامجه “في الصورة” الذي يُبث على قناة “روتانا خليجية” بأن هناك اعتراضات كثيرة على تصوير من يأتون للأمير الوليد من المحتاجين ويرون أن هذا الفعل فيه نيل من كرامتهم ولا يليق بالأمير نفسه.
وأكد الأمير الوليد أنه يرفض تماما تصوير المواطنين والمواطنات الذين يأتون إليه يتلمسون الحاجة والمساعدة، مبينا أن المشاهد التي خرجت من قبل جاءت من خلال التليفزيون الأمريكي والأوروبي وليس من خلاله. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه أسبوعيا يقابل مواطنات ومواطنين لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم، مشددا على أنه من المستحيل أن يقوم بتصويرهم تحت أي ظرف من الظروف.
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سمو الأمير #الوليد_بن_طلال.. هل يتعمد تصوير أصحاب الحاجة عندما يأتونه بحاجاتهم؟!
شاهد إجابة سمو الأمير.. #الوليد_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/XgaQT3feC0
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ٢٠مارس ٢٠١٩