نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد رد “الوليد بن طلال” على اتهامه بتصوير المحتاجين
20/03/2019   7:08 م

شاهد رد “الوليد بن طلال” على اتهامه بتصوير المحتاجين

+ = -
1093

نفى الأمير الوليد بن طلال أنه يتعمد توثيق وتصوير أصحاب الحاجة الذين يأتون إليه يسألون الحاجة والمساعدة، مشددا على رفض تصويرهم تماما.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه له الإعلامي عبدالله المديفر أثناء استضافته في برنامجه “في الصورة” الذي يُبث على قناة “روتانا خليجية” بأن هناك اعتراضات كثيرة على تصوير من يأتون للأمير الوليد من المحتاجين ويرون أن هذا الفعل فيه نيل من كرامتهم ولا يليق بالأمير نفسه.

وأكد الأمير الوليد أنه يرفض تماما تصوير المواطنين والمواطنات الذين يأتون إليه يتلمسون الحاجة والمساعدة، مبينا أن المشاهد التي خرجت من قبل جاءت من خلال التليفزيون الأمريكي والأوروبي وليس من خلاله. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه أسبوعيا يقابل مواطنات ومواطنين لمساعدتهم وتقديم يد العون لهم، مشددا على أنه من المستحيل أن يقوم بتصويرهم تحت أي ظرف من الظروف.

شاهد رد “الوليد بن طلال” على اتهامه بتصوير المحتاجين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885033680.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.