حصل مدرب نادي النصر البرتغالي روي فيتوريا على جائزة أفضل مدرب للجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في حين فاز هداف الفريق المغربي عبدالرازق حمدالله بجائزة أفضل لاعب في الجولة.
فيما حاز جمهور النصر على جائزة أفضل جمهور للجولة 24 من الدوري، وذلك بعد أن أحرز الفريق فوزاً عريضاً على الوحدة بنتيجة 4 أهداف دون مقابل، أحرزها جميعاً هداف الفريق حمدالله، تصدر بها قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد سلمان.
يذكر أن كلا من المدرب واللاعب في حال الفوز بجائزة الأفضلية للجولة يحصلان على درع ومبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، بينما يحصل الجمهور على درع وشهادة تقديرية.
وفق “أخبار 24”.