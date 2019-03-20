مذكرة هلالية قانونية تستأنف قضية القرني

تدرس الإدارة القانونية بنادي الهلال بالتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة في الاستشارات القانونية إعداد مذكرة لرفعها إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية مشاركة اللاعب محمد القرني لاعب نادي الوحدة أمام الهلال في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثالثة والعشرين وانتهى بالتعادل الإيجابي 1 – 1.
فيما يتأهب ياسر القحطاني قائد نادي الهلال في كرة القدم المعتزل للتحضير لإقامة مؤتمر صحافي كبير للحديث عن مهرجان اعتزاله لكرة القدم وإعلان اللجان الخاصة بالمهرجان وهوية الفريق الذي سيقابل الهلال في مباراة الاعتزال، والكثير من التفاصيل الخاصة بحفل الاعتزال.
من جهة أخرى غادر يوم أمس إلى العاصمة الصربية بلغراد اللاعب عبد الله عطيف للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي لدى الطبيبة «ماريانا» وذلك قبيل البدء في الجري حول الملعب والتحضير للعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية التي ينتظر أن تكون خلال الأيام القليلة المقبلة بعد عودته من صربيا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن توجه نادي الهلال بإرسال لاعبيه المصابين إلى هذه الطبيبة يعود لتوصية من الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول.وفق “الشرق الأوسط”.
يذكر أن المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو اقترب من الجاهزية التامة ويصل غدا للرياض للانتظام في التدريبات، بعد أن نجح المركز الطبي الصربي الذي تعمل فيه الطبيبة في اختصار مدة التأهيل الطبي للاعب وإعادته للتدريبات الاعتيادية في وقت قياسي، مما شجع الإدارة على إرسال اللاعب عبد الله عطيف، فيما ينتظر أن يتم إرسال اللاعب سلمان الفرج خلال الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يستأنف اللاعبون مساء اليوم تدريباتهم بعد الراحة التي أعطيت لهم اليومين الماضيين، حيث يتأهب الفريق لمواجهة أحد مساء يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.