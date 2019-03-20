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اخبار رياضية > إدارة النصر تبحث آلية توزيع تذاكر ديربي الرياض ومنع تسربها لجمهور الهلال
20/03/2019   3:32 م

إدارة النصر تبحث آلية توزيع تذاكر ديربي الرياض ومنع تسربها لجمهور الهلال

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تتخوف إدارة نادي النصر من تسرب تذاكر لقاء ديربي الرياض المقرر بملعب الملك فهد بالرياض يوم 29 مارس الجاري، وأن تذهب تذاكر جماهيرها المقررة بـ70% من سعة المدرجات لجمهور المنافس الهلال المحدد لهم 30% من السعة.

وفيما يتوقع أن تثير مشكلة التذاكر الكثير من اللغط، تعقد إدارة النصر اجتماعات متواصلة لبحثها، وتفيد المصادر أن مجلس إدارة جماهير النصر اقترح أن توزع التذاكر عبر متجر النادي أو عبر الشركة الخاصة ببيع التذاكر، على أن يراعى في ذلك البيانات السابقة للمستفيد من البطاقة والتأكد من حصول المشجع النصراوي على تذكرته.

وحول إعدادات فريق النصر للمواجهة، بدأ اليوم الفريق تحضيراته، بعد عودة اللاعبين من الإجازة التي منحها لهم مدرب الفريق روي فيتوريا، عقب الفوز الذي تحقق على الوحدة في الجولة الماضية. وفق “أخبار 24”.

إدارة النصر تبحث آلية توزيع تذاكر ديربي الرياض ومنع تسربها لجمهور الهلال

اخبار رياضية
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