قال عبدالرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم أنه يأمل أن يكون لاعب النصر نور الدين إمرابط جاهزاً لخوض اللقاء الودي الذي سيقام أمام منتخب الأرجنتين في 26 مارس.
وقال هيفتي في تصريح مرئي بثه موقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم:”إمرابط يعاني من إصابة أعلى الفخذ منذ نحو تسعة أيام، ومع الأسف شارك مع فريقه في الدوري السعودي”،وأضاف:”نأمل أن يكون جاهزاً للقاء الأرجنتين”.
يشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض لقاء الأرجنتين الودي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو القادم، ورجحت أنباء صحفية مغربية بأن كلفة اللقاء بلغت مليون دولار باشتراط مشاركة نجم برشلونة ميسي لمدة 70 دقيقة.