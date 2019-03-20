راموس : عشت أوقاتًا صعبة مع النصر ولا أتمنى العودة !

كشف اللاعب البيروفي كريستيان راموس مدافع نادي النصر السعودي المُعار إلى نادي أريكيبا البيروفي عن موقفه من العودة إلى الفريق مُجدداً.
وفي تصريحات لأحدى القنوات التلفزيونية البيروفية أكد اللاعب أنه لا يرغب في العودة مُجدداً إلى السعودي للتواجد مع النصر.
وأضاف اللاعب بحسب تصريحاته إنه مر بأوقات صعبة في الرياض مما تسبب في عدم التأقلم مع الفريق.
وكان اللاعب قد خرج من حسابات النصر مبكراً بسبب ضعف مستواه الفني وعدم تقديم مستوى مُقنع.
وكان المدافع البيروفي كريستيان راموس، قد قال في تصريحاته سابقة له إنه شعر بالإهانة الشديدة بسبب الطريقة التي خرج بها من النصر، التي قال إنها كانت غير لائقة. وفق “أخبار 24”.
وأنهى : “لا أعلم سبب الرحيل ولم يتحدث معي أحد .. تفاجأت بأنهم قرروا استبعادي والتعاقد مع مدافع بدلاً مني”.