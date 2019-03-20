“الجوازات”: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

أكدت المديرية العامة للجوازات أن توافر وسريان التأمين الصحي شرط أساسي عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً عبر منصة أبشر “أفراد” و”أعمال”.
وذكرت الجوازات أنه تم استكمال جميع المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في المملكة الذين صدرت لهم تأشيرة الزيارة من وزارة الخارجية بموجب وثيقة التأمين الصحي.
وشددت على أنه لن يكون بمقدور الزائرين الموجوين في المملكة تمديد تأشيرة الزيارة دون أن يكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول، مشيرة إلى أنه ينبغي تجديد وثائق التأمين الصحي قبل انتهائها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هناك شروطاً أخرى منها، أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل، وألا يكون مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا كحد أقصى من تاريخ دخول المملكة، منوهة إلى أنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي صدرت بها التأشيرة.
وأبانت أن شرط توافر وثيقة التأمين الصحي للزائرين استثنى تأشيرات الحجاج والمعتمرين وتأشيرات الدبلوماسيين والزائرين للممثليات والبعثات الدبلوماسية وضيوف المملكة الرسميين.