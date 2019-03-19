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أخبار محلية > بالفيديو.. حوار بين الملك سلمان وولي العهد يكشف حرص خادم الحرمين على التراث الحضاري لمدينة الرياض
19/03/2019   11:03 م

بالفيديو.. حوار بين الملك سلمان وولي العهد يكشف حرص خادم الحرمين على التراث الحضاري لمدينة الرياض

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أظهرت لقطات تلفزيونية من حفل تدشين مشروعات الرياض الكبرى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على المحافظة على التراث الحضاري للعاصمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين يستمع لشرح مفصل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن المشاريع عندما سأله عن المباني القديمة والتراثية في الرياض مثل قصر المصمك.

وأكد ولي العهد لخادم الحرمين الشريفين أن جميع المباني القديمة والتراثية ستبقى على حالها وسيُحافظ عليها، ولن يطرأ عليها أي تعديلات أو تتأثر بالمشاريع الجديدة. وفق “أخبار 24”.

ودشن خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أربعة مشروعات كبرى في مدينة الرياض، هي: مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، ومشروع الرياض آرت، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال.

 

بالفيديو.. حوار بين الملك سلمان وولي العهد يكشف حرص خادم الحرمين على التراث الحضاري لمدينة الرياض

أخبار محلية
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