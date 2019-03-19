أعلن موقع “سكني” التابع لوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه صفحة جديدة تختص بمتابعة “تحديثات البناء” لتبين نسب الإنجاز في 46 مشروعاً ضمن المشاريع السكنية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، بهدف رفع مستوى الإنتاجية وتأكيدًا على التزامها بالجدول الزمني لتسليم المشاريع في الوقت المحدد.
وتهدف الصفحة الجديدة التي تم إطلاقها عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، إلى إبقاء المستفيدين على إطلاع كامل بسير العمل دون الحاجة لزيارة المواقع أو التواصل مع المطورين لمعرفة المستجدات ونسب الإنجاز ومواعيد التسليم، وذلك ضمن خيارين، الأول يتعلق بالمشاريع، والبالغ عددها 46 مشروعاً، والثاني المختص بالمخططات، ويضم حتى الآن 13 مخططاً.
كما يقدم البرنامج مزيداً من الخدمات للاستفادة من المشاريع التي توفّر 97.836 وحدة سكنية متنوعة “شقق، تاون هاوس، فلل”، والتي تم توزيعها على 16 مدينة، حظيت الرياض بالنصيب الأكبر منها بـ 11 مشروعاً، تضم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب يتراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال.
وتضم الرياض مشاريع: “عمائر الجوهرة” و”إسكان الرياض” و”بوابة الشرق”، “معالي عنان” و”رابية الشرق” و”مرسية” و”ديار السعد”، “شمس الديار” و”إشراق ليفنج” و”بيوت الزامل” و”قيران”، فيما حلت مدينة الدمام في المرتبة الثانية بـ7 مشاريع، وهي: “الواجهة” و”نساج تاون” و”الياسمين رزدينس”، “الفريدة” و”مد” و”واحة الدمام” و”تلال الغروب”.
كما تم البدء في تنفيذ مشروع “تلال الخميس” ومشروع “واحة الخميس” بمحافظة خميس مشيط ومشروع “ديار” رابغ بمحافظة رابغ ومشروع “لؤلؤة الديار” و”رواسن” في مدينة ينبع ومشروعي “جوهرة الرصيفة” و”ريتاج” في مكة المكرمة ومشروعين بجازان، هما “ضاحية الملك عبدالله” و”الصفوة جاردن”.
أما في جدة فقد بدأ العمل في تنفيذ مشروعي “أعالي جدة” و”تلال الغروب” الواقعين بحي الأمير فواز ومشروع “ربى الحجاز” و”بوابة التحلية”، و3 مشاريع بالمدينة المنورة هي “درة المدينة” ومشروع “بوابة طيبة” و”جوار”، ومشروعي “مدينة الورود” و”الفتح” بالطائف.
فيما ضمّت محافظة القطيف مشروعي “منازل القطيف” و”البدراني”، ومشروعي “بساتين تبوك” و”درة تبوك” في منطقة تبوك، ومشروع “مخطط الجوهرة” بالهفوف، و”ديار الحساء” و”البيرق” بمدينة الأحساء و”إطلالة البحر” بالخبر ومشروع “تلال أبها”.
وفق “أخبار 24”.