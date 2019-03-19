تضمّن متحف الإبل، المقام ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عروضاً حول كل ما يخص الإبل من أسمائها حسب العمر، وأصولها، وجنسها، وتاريخها في الإسلام والبلدان العربية.
كما اشتمل المتحف على ركن خاص يشرح مراحل نمو الإبل (التطور الجنيني)، حيثُ يحدث الحمل في قرن الرحم (الأيسر فقط) ولا يحدث في جسم الرحم، ويبدأ انغراس جنين الإبل بالرحم في اليوم 9 إلى 12 بعد الإخصاب، وتتراوح فترة الحمل في الإبل من 11 إلى 12 شهرا.
واستعرض المتحف عينات للتطور الجنيني في جنين الإبل، حيث تم عرض عينات لجنين بعمر 45 يوما، وجنين بعمر 55 يوما، وجنين بعمر 3 أشهر ونصف، وجنين بعمر 4 أشهر.
جنين بعمر 45 يوما:
جنين بعمر 55 يوما:
جنين بعمر 3 أشهر ونصف:
جنين بعمر 4 أشهر:
وفق “أخبار 24”.