بالصور.. محافظ الخرج يدشن معرض استراتيجيات التدريس بالتعليم الأهلي في الخرج

دشن محافظ الخرج الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم معرض استراتيجيات التدريس بالتعليم الأهلي بمحافظة الخرج بحضور الاستاذ محمد القويحص مساعد مدير عام التعليم الاهلي بالوزارة، والاستاذ بندر السعيد مشرف عام التعليم الاجنبي بالوزارة.
وفور وصول المحافظ كان في استقباله مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ومدير التعليم الأهلي بتعليم الخرج الاستاذ فهد الداعج ورؤوساء الأقسام ومشرفي الإدارة وقادة مدارس التعليم الأهلي بالخرج وعدد من المستثمرين.
وتجول المحافظ والوفد المرافق معه على الأركان المشاركة استمعوا خلال الجولة لشرح مفصل عن ما يقدمونه للزوار واستراتيجيات التدريس الحديثة التي تطبق في قطاع التعليم الأهلي والخدمات التعليمية المساندة التي تقدم للطلاب والطالبات والمجتمع.
وبعد انتهاء الجولة أخذ الضيوف مكانهم في مقر الحفل الذي بدئ بالسلام الملكي ثم كلمة لمدير التعليم الأهلي بتعليم الخرج الاستاذ فهد الداعج أكد فيها ما يحظى به التعليم في المملكة من رعاية من الدولة وفقها الله ومع الرؤية الطموحة التي تهدف إلى رفع سقف مشاركة القطاع الخاص في التعليم أكد أن هذا شكل تحديا كبيرا في تعليم الخرج من أجل الاستعداد للنقلة النوعية في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي والطفولة المبكرة، ما دفع الجميع للعمل كفريق واحد لمواجة التحديات والتركيز على أن يكون التعليم الأهلي سباق لتقديم أرقى الخدمات التعليمية للمجتمع بصورة تتلائم مع أهداف الدولة ويتوافق مع رؤية السعودية الطموحة.
وفي ختام الحفل كرم المحافظ ومدير التعليم المشاركين واللجان المنظمة والداعمين.
حضر الحفل الاستاذة فايزة السيالي مساعدة مدير إدارة التعليم الأهلي العام في وكالة الوزارة للتعليم الأهلي، والاستاذه هيا القحطاني مشرفة عموم في إدارة التعليم الأهلي العام في وكالة الوزارة للتعليم الأهلي .