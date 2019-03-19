أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء أربعة مشروعات كبرى في مدينة الرياض، بكلفة 86 مليار ريال، تشمل: (حديقة الملك سلمان، الرياض الخضراء، المسار الرياضي، والرياض آرت).
وأوضح بيان رسمي أنه يجري حالياً استكمال إعداد الدراسات والتصاميم للمشاريع الأربعة التي من المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019م.
وتهدف المشاريع الأربعة التي تقوم عليها “لجنة المشاريع الكبرى” برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء المدينة.
كما تهدف إلى تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتحويل الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني.
ومن ضمن أهداف هذه المشاريع: تشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتـباع أنماط صحية في الحياة، عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كيلومترا، يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، وأخرى للخيول، بالإضافة إلى مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية.
ومن المتوقع أن تسهم المشاريع الأربعة في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين، كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 50 مليار ريال، وتشمل مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية.
“نجاح المشاريع في الرياض سيصبح نموذجًا إن شاء الله يطبق في المناطق الأخرى” – سمو ولي العهد خلال شرحه لخادم الحرمين الشريفين عن #مشاريع_الرياض_الكبرى.pic.twitter.com/oLt5L7mvDN
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) ١٩ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.