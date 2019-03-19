وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم طريق الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك خلال اطلاع خادم الحرمين على مشروع “المسار الرياضي”، أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها اليوم الثلاثاء.
ويعتبر طريق الأمير محمد بن سلمان أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كلم، ويقام على امتداده مشروع “المسار الرياضي” الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية .
وفق “أخبار 24”.