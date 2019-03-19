يُعد مشروع “المسار الرياضي” أحد أربعة مشاريع أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، بطول 135 كيلومترا، ويشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، وأخرى للخيول، بالإضافة إلى مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية.
ويربط مشروع “المسار الرياضي” بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، من بينها 85 كيلومتراً من مسارات الدراجات للهواة، و135 كيلومتراً من مسارات الدراجات للمحترفين، و123 كيلومتراً من مسارات الخيول.
فيديو | “المسار الرياضي “.. مشروع بطول 135 كيلو متراً يربط غرب الرياض بشرقها.#مشاريع_الرياض_الكبرى pic.twitter.com/6uTT8bsvi7
— وزارة الإعلام (@media_ksa) ١٩ مارس ٢٠١٩
ويشتمل على ممر آمن ومشجر للمشاة على طول المسار، إلى جانب مجموعة من البوابات والمحطات والاستراحات للدراجين والمتنزهين على طول امتداد المسار داخل المدينة، وفي وادي حنيفة ووادي السلي، تقدم خدمات ترفيهية للدراجين والمتنزهين، وتحتوي على مقاهٍ ومتاجر متنوعة، كما يضم المسار مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة، بمساحة تزيد على 3 ملايين ونصف المليون متر مربع.
ويتكون المسار الرياضي، من 8 مكونات رئيسية تتوزع بين أجزائه المختلفة، أولها “مسار وادي حنيفة”، الذي يمتد بطول 29.5 كيلومتر، ابتداء من سد العلب في الدرعية شمالا حتى طريق المدينة المنورة جنوباً.
وثانيها “منطقة الفنون” التي تمتد شرق طريق الملك خالد بطول 3 كيلومترات، وثالث مكونات “المسار الرياضي” هو “منطقة اليسن” التي تقع على مجرى وادي الإيسن من شارع سويد بن حارثة حتى غرب طريق الملك فهد بطول 3.5 كيلومتر، وتتوسطها قناة مائية منخفضة على شكل متنزه مفتوح.
وتأتي “المنطقة الترفيهية” لتمثل رابع مكونات مشروع المسار الرياضي، وتقع شرق طريق الملك فهد حتى طريق عثمان بن عفان، بطول أربعة كيلومترات، فيما كانت “المنطقة الرياضية” خامس المكونات، وتمتد من شرق طريق عثمان بن عفان إلى شرق طريق المطار بطول 5 كيلومترات.
وسادس مكونات المسار الرياضي “المنطقة البيئية”، والتي تمتد من شرق طريق المطار حتى طريق الجنادرية على وادي السلي بطول 14 كيلومتراً، وسابع هذه المكونات “منطقة وادي السلي”، والتي تمتد من استاد الملك فهد الدولي جنوباً حتى متنزه بنبان شمالا بطول 53 كيلومتراً، وأخيرا متنزه الكثبان الرملية الذي يقام في المنطقة الرملية جنوب شرق مطار الملك خالد الدولي على مساحة تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً.
وتتوزع على طول المسار الرياضي مجموعة من المرافق والخدمات العامة، تتمثل في المساجد، إضافة إلى المراكز الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية، ومواقف السيارات، ويرتبط المسار بثلاثة من خطوط شبكة قطار الرياض، هي (الخط الأصفر، والخط البنفسجي، والخط الأزرق)، وبأربع محطات لقطار الرياض، من بينها محطة مركز الملك عبدالله المالي الرئيسية.
وفق “أخبار 24”.