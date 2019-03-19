“الجزائية” تبدأ الإجراءات النظامية في قضية حرِيق مستشفى جازان.. وتوجيه هذه التهم للمدانين الخمسة

أفادت مصادر بأن دائرة القضايا التعزيرية الثالثة بالمحكمة الجزائية بمنطقة جازان شرعت في الإجراءات النظامية بشأن قضية المتورطين في حرِيق مستشفى جازان العام، كاشفةً عن التهم التي تم توجيهها لهم.
واندلع حريق في مستشفى جازان العام عام 2015 أدى لوفاة 25 شخصاً وإصابة 123 آخرين، وصدر أمر سامٍ بالتحقيق في الحادثة، حيث أقرت لجنة التحقيق إدانة خمسة أشخاص، هم قيادي سابق ومهندسان بصحة جازان وموظف ووافد مصري.
وبيَّنت المصادر أن اللجنة أحالت القضية إلى المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية من تحقيقات وتوثيق الأدلة والقرائن ضد المتهمين، مضيفةً أن الدائرة بدأت نظر القضية لاتخاذ الإجراء النظامي أو المحاكمة.
وأوضحت بحسب “سبق” أنه تم توجيه تهمتي القتل الخطأ وسوء الاستعمال الإداري للمتهمين الخمسة.