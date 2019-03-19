“الجوازات” تصدر أكثر من 544 ألف جواز.. وتوجه نصائح للمواطنين الراغبين في السفر

بلغ إجمالي عدد جوازات السفر التي أصدرتها وجددتها المديرية العامة للجوازات خلال أول ستة أشهر من العام الجاري (1440هـ)، أكثر من 544 ألف جواز سفر.
وأوضحت المديرية أن عدد الجوازات التي تم إصدارها وتجديدها للمواطنين عبر منصة “أبشر” بلغ نحو 331.9 ألف جواز سفر، في حين بلغ عدد التي تم إصدارها وتجديدها عبر إداراة الجوازات بمختلف المناطق 212.9 ألف جواز.
وأبانت أن الجواز يمكن إصداره وتجديده بمدة 5 سنوات أو 10 سنوات في حال كان عمر صاحب الجواز 21 عاماً أو أكثر، أما في حال كان أقل من 21 عاماً فأقصى مدة للإصدار والتجديد له لا تزيد على 5 سنوات.
ودعت الجوازات المواطنين الراغبين في السفر للاهتمام بجوازات سفرهم والمحافظة عليها وعدم إهمالها أو رهنها، حتى لا يُساء استخدامها أو إحداث ضرر لصاحب الجواز من قبل آخرين، مشيرة إلى أهمية تسجيل المواطنين لجوازات سفرهم لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج. وفق “أخبار 24”.
وشددت على المسافرين بأهمية الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام جواز السفر السعودي، والتأكد من صلاحية سريان الجواز قبل المبادرة بإجراءات السفر، منوهةً إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية ثلاثة أشهر، وستة أشهر لبقية الدول.