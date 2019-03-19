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أخبار محلية > “هيئة المواصفات” تقدم خدمة الاستعلام إلكترونياً عن السيارات قبل استيرادها من الخارج
19/03/2019   6:59 م

“هيئة المواصفات” تقدم خدمة الاستعلام إلكترونياً عن السيارات قبل استيرادها من الخارج

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قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمستهلكين عبر بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن السيارات المستوردة، للتأكد من مطابقة السيارة للمواصفات القياسية السعودية قبل استيرادها من الخارج.

وتتطلب الاستفادة من الخدمة الدخول عبر “الرابط“، وتسجيل المعلومات المطلوبة في النموذج الموجود، مثل تسجيل رقم شاصيه المركبة، واختيار فرع هيئة المواصفات بالمنطقة التي يتبع لها المستفسر، ثم تسجيل بيانات العميل، ومن ثم الصغط على زر الإرسال.

وتؤكد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الرد على الاستعلام سيصل المستهلك خلال 24 ساعة من إرساله.وفق “أخبار 24”.

“هيئة المواصفات” تقدم خدمة الاستعلام إلكترونياً عن السيارات قبل استيرادها من الخارج

أخبار محلية
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