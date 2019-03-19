تشهد سوق الهواتف الجوالة منافسة محتدمة خاصة مع تراجع مبيعات بعض الشركات وبدء ظهور جيل جديد من الأجهزة القابلة للطي.
وينتظر جمهور أجهزة أبل جوال ايفون الجديد في وقت لاحق من العام الجاري بينما يترقب مستخدمو اندرويد جهاز جلاكسي نوت 10، وكذلك جهاز هواوي المقبل.
وقد ظهرت تفاصيل “مسربة” يفترض أنها لجهاز جوجل الجديد “بكسل 4 ” و “بكسل 4 XL” تشير إلى مستوى رفيع في جماليات التصميم.
وذكر موقع “بي.جي.آر” أن رسما مسربا ظهر في الأسبوع الماضي تردد أنه يكشف ملامح تصميم بكسل 4 إكس.إل، ورجحت تقارير تالية صحته.
ووفقا للتصور المسرب، ستعتمد جوجل هذا العام على تصميمين بينهما اختلاف طفيف على أن يستقبل الجهاز الأصغر بكسل 4 كاميرا خلفية واحدة وأخرى في الأمام بينما سيجهز بكسل 4 إكس.إل “الأكبر حجما” بكاميرا مزدوجة يعتقد أنها ستكون الأولى من نوعها في سلسلة بكسل.
وقال الموقع إن الجهازين سيعتمدان على تصميم الكاميرا الذي يأخذ شكل دائرة صغيرة في طرف الشاشة العلوي مشيرا إلى ان ذلك يأخذ مساحة أقل في الشاشة مقارنة بالجزء العلوي المستطيل الذي تعتمد عليه أبل في جوال ايفون X.
ولم تؤكد جوجل بعد على طبيعية ومواصفات تصميم الجهازين الجديدين، ولا يتوقع أن تكشف الشركة عنهما حتى أكتوبر المقبل على الأرجح.
وفق “أخبار 24”.