نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > محكمة تلزم شركة طيران محلية بتعويض مواطن 60 ألف ريال بعد تأخر رحلته 21 ساعة
19/03/2019   1:10 م

محكمة تلزم شركة طيران محلية بتعويض مواطن 60 ألف ريال بعد تأخر رحلته 21 ساعة

+ = -
1041

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بإلزام شركة طيران محلية دفع مبلغ تجاوز 60 ألف ريال تعويضاً لمواطن وأفراد عائلته، بسبب تأخر رحلتهم إلى نيويورك 21 ساعة وتغيير مقاعدهم في الطائرة أثناء رحلة العودة.

وأوضح المواطن أنه تقدم بشكوى على الموقع الإلكتروني للشركة، فاقتصر ردهم على الاعتذار والتأكيد على أن تأخر الرحلة وتغيير المقاعد لظروف تشغيلية خارجة عن الإرادة، فلجأ إلى الهيئة العامة للطيران المدني التي أرشدته أن الأضرار المعنوية والتعويض من اختصاص المحكمة الإدارية.

وأضاف أنه قام بعد ذلك برفع دعوى ضد الشركة في المحكمة الإدارية بالرياض والتي أصدرت عقب 12 جلسة حكماً بتعويضه مبلغ 26 ألف ريال، فاعترض على الحكم أمام محكمة الاستئناف حيث صدر له حكم نهائي بإلزام الشركة تعويضه مبلغ تجاوز 60 ألف ريال.حسب “أخبار 24”.

محكمة تلزم شركة طيران محلية بتعويض مواطن 60 ألف ريال بعد تأخر رحلته 21 ساعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885033484.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.