نفذت الحملة الأمنية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بشرطة منطقة الرياض حملة مداهمة على موقع يُستخدم لتزوير شرائح الاتصالات تديره عمالة مخالفة.
وبث حساب “السناب الأمني” مقطع فيديو لقوات الأمن تداهم الموقع الذي يقوم عليه ثلاثة من العمالة المخالفة، حيث تم ضبط كميات من بطاقات الاتصال لمختلف الشركات المشغلة بالمملكة، وأجهزة للتبصيم، وحواسب، وجوالات، إضافةً إلى بصمات جاهزة لأشخاص يتم استخدامها عدة مرات في استخراج الشرائح.
وقامت الفرق الأمنية بضبط الأشخاص المخالفين وإيقافهم لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
من جهة أخرى، نفذت الحملة عملية مداهمة للموقع لتخزين وترويج الخمور في الرياض وأطاحت بعمالة مخالفة تقوم عليه.
وفق “أخبار 24”.