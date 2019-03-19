وصلت قافلة ركايب عصر أمس الإثنين إلى نقطة النهاية في رحلتها لقطع صحراء الربع الخالي على ظهور الإبل، والتي استغرقت 24 يوماً.
ونشرت القافلة مقطعي فيديو للحظة وصول المشاركين إلى نقطة النهاية وهم يمتطون الإبل ويرفعون علم المملكة وشعار القافلة، حيث كان في انتظارهم جمع كبير ومكان مجهز للاحتفاء بهم.
وكان برنامج قافلة ركايب بنادي الإبل أعلن انطلاق رحلة استكشافية للسير عبر الربع الخالي في مسيرة على ظهور الجمال، لمدة 26 يوماً، لاكتشاف الصحراء والتعرف على ثرواتها وحضاراتها وطبيعتها المناخية والجغرافية والحيوية.
وبدأت الرحلة المحفوفة بالمخاطر من مدينة أوبار التاريخية على الحدود السعودية العمانية، لتجتاز صحراء الربع الخالي، التي تبلغ مساحتها نحو 500 ألف كيلو متر مربع، وانتهت بواحة يبرين في شمالي صحراء الربع الخالي، مروراً بنقاط محددة منها الدكاكة والسواحب، والسنام، والجيبان.
وشارك في الرحلة 4 نساء بينهن سعودية وألمانية ويابانية، بالإضافة إلى 70 رجلاً.
#وصول_قافلة_ركايب pic.twitter.com/WdLhZxl37F
— ركايب | Rakayib (@RakayibKSA) ١٨ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.