نفى رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر صحة الأنباء التي تتردد حول شرط اللاعب ألكسندر بريجوفيتش في عقده حصوله على مكافأة ضخمة مع كل هدف يسجله للاتحاد، خلاف راتبه الذي يصل إلى 25 مليون يورو، في 4 سنوات ونصف.
وأوضح ناظر، في مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن بريجوفيتش يحصل على مكافآت الفوز، مثل كافة اللاعبين، كما يتقاضى حوافز معينة، في حال تسجيله عددا معينا من الأهداف، وليس عن كل “جول”.
وأكد رئيس الاتحاد أن قيمة الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها بريجوفيتش أقل بكثير من تلك التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.
يُذكر أن بريجوفيتش لعب 7 مباريات مع نادي الاتحاد، حتى الآن، سجّل خلالها هدفين، وصنع “أسيست” واحدا فقط لزملائه.
وفق “أخبار 24”.