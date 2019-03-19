الصحفي يتصدر أولويات الاتحاد

وضعت إدارة نادي الاتحاد تجديد عقد زياد الصحفي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت لـ “الرياضية” مصادر خاصة إلى أن الإدارة الاتحادية ستجتمع مع الصحفي، الذي دخل الفترة الحرة “التي تسمح له بالانتقال إلى أي ناد دون الرجوع إلى ناديه”، وذلك في ظل الرغبة الجادة في الاحتفاظ بخدماته، وقطع الطريق أمام الأندية الأخرى الراغبة في استقطابه.
وبيَّنت المصادر نفسها، أن إدارة الاتحاد ستؤجِّل تجديد عقدَي عبد العزيز العرياني، ومحمد ريمان لحين استقرار أوضاع الفريق، وذلك في ظل سعيه إلى تحسين موقعه في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.