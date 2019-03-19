رسميا.. نادي الوحدة يقيل مدربه “ميدو” ويكلف التشيلي الفارو فيدال

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة مدربه المصري أحمد حسام “ميدو” من منصبه، مقدما له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وذكر النادي أن مجلس الإدارة كلف التشيلي الفارو فيدال بقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لميدو، كما عين المدرب الوطني عيسي المحياني مساعدا له.
من جهته أكد ميدو أنه يحترم قرار الإدارة موجها شكره لها ولجمهور النادي، مشيرا إلى أنه تحمل مسؤولية الفريق في ظروف صعبة وحقق نتائج متميزة.
وكان مدرب الوحدة قد أثار جدلا بعد تغريدة مسيئة عقب مباراة فريقه مع النصر، قبل أن يقوم بحذفها، معلقا أن حسابه مخترق وتم استرجاعه، مشيرا إلى أنه سيثبت ذلك بالإجراءات القانونية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن نادي الوحدة قد تعاقد مع أحمد حسام “ميدو”، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.