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اخبار رياضية > الإصابة تمنع إدواردو وعطيف من لقاء أحد
19/03/2019   12:59 م

الإصابة تمنع إدواردو وعطيف من لقاء أحد

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تداولت أنباء حول عدم تمكن لاعبا الهلال كارلوس إدواردو، وعبدالله عطيف، من المشاركة في لقاء فريق أحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب الإصابة.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، زوران ماميتش، قد صرح بأن: ” إدواردو مصاب إصابة خفيفة وعودته باتت قريبة للغاية وسيكون بكامل الجاهزية ” .

ويعاني الهلال من إصابات عديدة في صفوفه أبرزها عموري وسلمان الفرج وعبدالله عطيف ونواف العابد ومؤخراً إدواردو، إلا أنه من المحتمل بشكل كبير أن يلحق البرازيلي بمباراة النصر نهاية الشهر الجاري. وفق “صدي”.

الإصابة تمنع إدواردو وعطيف من لقاء أحد

اخبار رياضية
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